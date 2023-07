Think big! Denke groß! Die Zielmarken, die am Mittwoch im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie in Berlin präsentiert wurden, sind gigantisch. 130 Billionen Watt Energiebedarf aus Wasserstoff, 10 Gigawattanlagen, 1.800 Kilometer Leitungsnetze für Wasserstoff.



Gebraucht wird Wasserstoff vor allem in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie, für alternative Antriebsformen im Güterverkehr und für Wasserstoffkraftwerke. Diese Kraftwerke sollen dann vor allen Dingen Schwankungen im Stromnetz ausgleichen, die bei der Stromerzeugung durch Wind- und Solarenergie besonders hoch sind.

Erklärtes Ziel der neuen Strategie ist, dass die notwendige Infrastruktur dafür deutlich schneller aufgebaut wird, als die vorherige Bundesregierung es noch im Jahr 2020 geplant hatte. Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ist die Bedeutung dieser Weichenstellung nur schwer zu übertreffen: "Investitionen in Wasserstoff sind eine Investition in unsere Zukunft, in Klimaschutz, in qualifizierte Arbeitsplätze und in die Energieversorgungssicherheit." Ohne Wasserstoff, so das Credo, geht es nicht mehr.