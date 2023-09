Viele Berliner Clubs sehen sich wegen gestiegener Kosten in finanzieller Not. Zu diesem Urteil kommt die Clubcommission, die Interessensvertretung der Clubs und Veranstaltungsorte in der Stadt. Am Donnerstag teilte sie mit: "Die Berliner Clubkultur, weltweit bekannt für ihre Einzigartigkeit, Diversität und Progressivität, steht derzeit vor einer existenziellen Bedrohung aufgrund der wirtschaftlichen Lage."

Laut der Mitteilung hat die Clubcommission 50 Clubs und Kollektive zu ihrer aktuellen Situation befragt. Die Rückmeldungen zeigen demnach zum Teil ein recht eindeutiges Bild. Die Frage, ob die allgemeinen Preissteigerungen sie vor Probleme stellen würden, wurde von 47 Clubs beantwortet - rund 90 Prozent davon bejahten dies.