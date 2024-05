Die Schönhauser Allee in Berlin bleibt auf einem Teilstück am Senefelderplatz für etwa zwei Wochen gesperrt. Betroffen ist die Schönhauser Allee stadtauswärts. Wie die Berliner Wasserbetriebe rbb|24 auf Anfrage mitteilten, ist ein defekter Abwasseranschluss am U-Bahnhof Senefelderplatz der Grund.



Am Dienstag sei es deshalb zu einer "leichten Versackung" der Fahrbahn gekommen, sagte eine Sprecherin der Wasserbetriebe. Nun müsse der Anschluss repariert und die Fahrbahn wieder hergestellt werden. Das werde etwa zwei Wochen dauern.