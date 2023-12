Der Essenslieferdienst Delivery Hero verschärft seinen Sparkurs und plant weitere Stellenstreichungen in seiner Zentrale in Berlin. Auch zwei der weltweiten Technik-Zentren in der Türkei und Taiwan sollen geschlossen werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zur Begründung hieß es, so wolle das Unternehmen effizienter werden.



Mit Blick auf die Belegschaft in der Berliner Zentrale und der globalen Serviceteams bedeutet dies - zusammen mit Entlassungen im Januar diesen Jahres - einen Abbau um rund 13 Prozent im laufenden Jahr, wie es vom Unternehmen am Montag hieß. Wieviele Jobs genau in Berlin entfallen, wo rund 3.000 Beschäftigte arbeiten, teile Delivery Hero nicht mit.