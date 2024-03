Den Angaben zufolge haben die BBB noch nie in so vielen Bädern gleichzeitig gebaut. Man befinde sich derzeit auf dem Höhepunkt der Sanierungswelle, sagte der Vorstandsvorsitzende der BBB, Johannes Kleinsorg.

Derzeit gebe es in drei Bädern Baustellen, darunter im Wellenbad am Spreewaldplatz, das für 42 Millionen Euro saniert und modernisiert wird. In der Schwimmhalle Zingster Straße in Hohenschönhausen wird bis 2025 ein Schwimmerbecken aus Edelstahl eingebaut; auch die Sanierung des Paracelsus-Bades in Reickendorf wird fortgesetzt.