Aktuelles zur S-Bahn

Auf den Linien S41, S42, S45, S46, S47 und S8 kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Die Linien S41 und S42 fahren nur im 10-Minuten-Takt. Die Linie S85 verkehrt nicht. Mehreres kommt zusammen. Die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes, eine technische Untersuchung an einem Zug in Tempelhof und die Reparatur an einer Weiche in Pankow