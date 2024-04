Verbraucherpreise steigen in der Region weniger stark an

Die Preise bei Energie und Lebensmitteln sind eher gesunken - dadurch hat sich die Teuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat in Berlin und Brandenburg abgeschwächt. Überdurchschnittlich teurer wurden allerdings Alkohol und Tabakwaren.

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im vergangenen Monat in der Region weiter abgeschwächt.

Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, lag die Teuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 1,7 Prozent in Berlin sowie bei 2,8 Prozent in Brandenburg. Dämpfend wirkten sich vor allem sinkende Preise bei Energie und Lebensmitteln aus. Die Preise für Gemüse gingen sogar deutlich zurück, Molkerei-Produkte und Eier waren ebenfalls günstiger als im März 2023.



Obst wurde im Gegensatz dazu teurer. Überdurchschnittliche Preissteigerungen gab es unter anderem bei Alkohol, Tabakwaren und Bekleidung.