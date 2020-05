Berlinweit haben am Montagnachmittag Wirte und Stammgäste vor ihren Kneipen für die Wiedereröffnung demonstriert. "Wir sehen es nicht ein, dass Cafés und Restaurants wieder öffnen dürfen - die kleinen Kneipen aber nicht", sagte ein Wirt, der in der Waldenser Straße in Moabit eine Kiezkneipe betreibt, dem rbb.