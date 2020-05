Bild: www.imago-images.de

Gaststätten und Cafés dürfen öffnen - Diese Regeln gelten ab Freitag beim Restaurantbesuch

14.05.20 | 07:25 Uhr

Gaststätten und Cafés in Berlin und Brandenburg dürfen ab Freitag wieder öffnen - aber nur die, die selbst zubereitetes Essen anbieten. Auf diese Corona-Regeln müssen sich Gäste bei ihrem Restaurantbesuch einstellen.

Seit fast zwei Monaten heißt es in der Gastronomie in Berlin und Brandenburg nur noch "zum Mitnehmen bitte", die Corona-Beschränkungen machten Restaurantbesuche unmöglich. Ab dem 15. Mai darf man wieder Abschied nehmen von Bolognese am Küchentisch oder Risotto im Esszimmer: Beide Bundesländer erlauben Gastronomen von Freitag an täglich zwischen 6 und 22 Uhr Kunden zu bewirten, sowohl in Räumen als auch unter freiem Himmel. Doch es gibt weiter Einschränkungen. Ob eine Gaststätte, ein Restaurant oder Café öffnen darf, hängt davon ab, ob dort selbst zubereitetes Essen angeboten wird. Es ist gleichgültig, ob das warme oder kalte Speisen sind. Genauer aber ist in den Verordnungen in Berlin [berlin.de] und Brandenburg [bravors.brandenburg.de] nicht geregelt, was die Zubereitung des Essens angeht. Fest steht aber bei Cafés oder Konditoreien: Wer nur Tiefkühlware auftaut oder in den Backofen schiebt, darf keine Gäste an Tischen bewirten. Ob Ihr Lieblingslokal das für sich beanspruchen kann, wird Ihnen leider nur eine persönliche Nachfrage zeigen können. Kneipen und Bars, auch Shisha-Bars, also alle sogenannten Schankwirtschaften, dürfen weiterhin nicht öffnen.

Ein normaler Restaurantbesuch wird es ab Freitag sicher nicht werden, das zeigt sich schon daran, dass Gäste bei der Wahl ihrer Begleitung nicht völlig frei sind. Man darf alleine, mit Menschen aus dem eigenen Haushalt und mit Menschen eines einzigen weiteren Haushaltes essen gehen. Fröhliches Durcheinandermischen der Freunde, die man so lange nicht gesehen hat, geht also nicht. Die Zahl der Begleiter aber muss man nicht begrenzen: Solange es Mitglieder höchstens zweier verschiedener Haushalte sind, ist das egal. Es gibt auch keine zeitliche Beschränkung für den Aufenthalt, Sperrstunde ist 22 Uhr, davor bleibt alles den Gastwirten und Gästen überlassen. Eine Reservierungspflicht gibt es nicht. Weil aber mit großem Andrang gerechnet wird und viel weniger Plätze zur Verfügung stehen, empfehlen die meisten Gastronomen, sich seinen Tisch vorab zu sichern. Ebensowenig vorgeschrieben ist eine Besucherliste, auf der die Wirte Namen und Kontaktdaten der Gäste festhalten - sie wird aber dringend empfohlen. Entscheidet sich der Gastgeber, so eine Liste zu führen, muss er sie vier Wochen lang aufbewahren. Falls sich ein Gast mit dem Coronavirus infiziert hat, kann das Gesundheitsamt die Liste anfordern und dann die Kontakte des Patienten nachverfolgen. Nach Ablauf dieser vier Wochen müssen die Daten gelöscht werden. Die Betreiber sind nicht dafür verantwortlich und auch nicht berechtigt, die Personalien ihrer Gäste zu kontrollieren - das dürfen nur Ordnungsamt und Polizei.

Infos im Netz imago images/T.Seeliger dehoga.de - Essen gehen in Corona-Zeiten Alle wichtigen Infos zur Lockerung der Corona-Beschränkungen vom Berliner Dehoga, mit oft gestellten Fragen, Umsetzungstipps und Checklisten für Gastronomen - für Gäste genauso interessant.

Auf Buffets müssen Gäste verzichten, sie dürfen nur am Tisch bedient werden. Nur Personal, das mit Gästen in Kontakt kommt, muss Mundschutz tragen - Gäste müssen das nicht. Damit verbunden ist allerdings, dass es in vielen Lokalen etwas länger dauern dürfte als gewohnt. Denn angesichts der Maskenpflicht müssten die Betriebe mehr Pausen für die Beschäftigten einplanen. "Es ist leicht, sich vorzustellen wie anstrengend es ist, über Stunden mit durch eine Maske eingeschränkter Atmung arbeiten zu müssen", sagt Christoph Schink, Referatsleiter für das Gastgewerbe bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Damit sich nicht jeder spontan hinsetzt wo er will, werden die meisten Gastwirte den Zugang zu ihren Räumen regeln und die Gäste, wie in anderen Ländern wie den USA üblich, zum jeweiligen Tisch führen, auch wenn das nicht vorgeschrieben ist. Diese Tische müssen in Gaststätten mindestens 1,5 Meter weit auseinanderstehen, drinnen wie draußen. Der Abstand gilt erstmal von Tischkante zu Tischkante. Sofern aber Stühle dazwischenstehen, sind die Stuhllehnen das Limit. Und solange Gastwirte diesen Abstand gewährleisten können, ist auch egal, wieviele Kunden sich in den Räumen aufhalten - es gibt keine Personenbeschränkung.

Was das Angebot von Speisen und Getränken angeht, gibt es keine Einschränkungen. Auch Alkohol darf ausgeschenkt werden. Was aber, wenn sich im Laufe des Abends zunehmend angetrunkene Gäste nicht mehr an die Abstandsregeln halten mögen? Laut dem Berliner Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) muss der Wirt oder die Wirtin in diesen Fällen das Hausrecht durchsetzen - und damit die Einhaltung der Regeln, denn dafür ist er oder sie letztlich verantwortlich. Klappt das nicht, muss er Polizei oder Ordnungsamt rufen. Denn zumindest das Ordnungsamt soll ab Freitag laut Senat, Bezirken und Brandenburger Regierung häufige, unangekündigte Kontrollen in den Lokalen machen. Stellen die Mitarbeiter Verstöße fest, kann es für die ohnehin wegen der Corona-Krise schwer angeschlagenen Gastronomen schnell teuer werden. Auch Gäste, die falsche Angaben zu ihren Adressen gemacht haben und in Wahrheit mit Leuten aus mehreren anderen Haushalten gekommen sind, müssten dann Bußgeld bezahlen.

Viele Restaurants, Cafés, Imbisse werden am Freitag aber wohl aus einem anderen Grund nicht öffnen: Es lohnt sich schlichtweg nicht für sie. Gerade für die kleineren Betriebe stehen die Kosten für Personal, strengere Reinigung und die Waren in keinem Verhältnis zur geringeren Zahl der Gäste, die bewirtet werden können. "Der ein oder andere Betrieb wird dann sicherlich merken, dass aufgrund der Vorschriften ein Öffnen noch gar keinen Sinn macht", sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Berlin am Mittwoch. Dazu kommt die immer noch unsichere Infektionslage, die sich jederzeit wieder ändern kann: Was, wenn man jetzt mit Wareneinsatz und Dienstplan wieder richtig loslegt, aber plötzlich wieder strengere Regeln eingeführt werden, weil die Zahlen gestiegen sind? Das Hygienekonzept für die Gastronomie läuft - wie so viele andere Corona-Branchenregelungen, erstmal nur auf Bewährung. Auch deshalb reagierten viele Gastronomen noch zögerlich, erklärte Lengfelder. Er appellierte an Gastwirte und Gäste, sich bei Besuchen strikt an die Hygieneregeln zu halten. "Es wäre eine absolute Katastrophe, wenn die Infektionszahlen in zwei Wochen wieder steigen und die Branche erneut runter gefahren würde", sagte er. Für viele Betriebe würde dies das Ende bedeuten.