Als die Band Algiers im Jahr 2020 den Song "Can The Sub Bass Speak" veröffentlichte, war das genauso kunstvolle Komposition wie persönliches Statement. Ein Free-Jazz-Saxofon, das nur seinen eigenen Regeln folgt, ein umherrasendes Schlagzeug, elektronische Einsprengsel und darüber die Stimme des afroamerikanischen Sängers der Band, Franklin James Fisher, der sich immer weiter in einen Text steigert. In Zeilen, die er im Laufe seiner Karriere immer und immer wieder hat hören müssen.

Zeilen wie: "Das ist kein Hip Hop. Das ist kein Punkrock, was macht ihr da eigentlich? Das hat zwar Soul, aber warum müsst ihr es so hässlich machen? Du siehst aus als wären deine Vorfahren aus Afrika. Wusstest du eigentlich, dass Bob Dylan den Rap erfunden hat?" und so weiter und so fort.

Es sind Rassismuserfahrungen, im Musikgeschäft genauso wie im Alltag, und dieser Song steht damit exemplarisch für die starke Haltung, die die Band Algiers schon immer prägt. Rassismus ist als Thema allerdings nur ein Teil des politischen Kaleidoskops, das die Band ausmacht.

So auch am Mittwochabend im Lido, der gnadenlos beeindruckt, reinzieht, nicht mehr loslässt.