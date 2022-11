Schauspieler Matthias Habich wird für seine Arbeit mit dem Götz George Preis geehrt. Die Auszeichnung wurde dem 82-Jährigen am Samstagabend in Berlin verliehen. "Wir ehren einen der Besonderen seiner Zunft", teilte die Jury zur Begründung mit. "Matthias Habich hatte keine Chance, seiner Berufung zu entgehen, ebenso wenig, wie die Schauspielerei ohne ihn hätte auskommen können."

"Spätestens jetzt war Matthias Habich einem breiten Fernsehpublikum in Deutschland bekannt", wird sein Karriereweg in der Mitteilung beschrieben. Sein Kinodebüt habe er 1976 als eiskalter preußischer Offizier in "Der Fangschuß" von Regisseur Volker Schlöndorff gegeben.

Habich spielte etwa die Hauptrolle in der Serie "Klemperer - Ein Leben in Deutschland", erhielt für "Jahrestage" von Regisseurin Margarethe von Trotta einen Deutschen Fernsehpreis und für seine Darstellung in Caroline Links Drama "Nirgendwo in Afrika" einen Deutschen Filmpreis. Er spielte in "Der Vorleser" mit Kate Winslet und im Weltkriegsdrama "Der Untergang" mit.