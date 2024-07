Etwa eine Woche nach der mutmaßlichen Tötung eines 26-Jährigen am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg haben die Ermittler zwei Tatverdächtige gefasst. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagabend mitteilten, wurden ein 18 und ein 23 Jahre alter Mann festgenommen.

Ein junger Mann ist am Samstag auf einem Bahngleis am U-Bahnhof Kottbusser Tor tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Mittlerweile haben sich Zeugen zu dem Vorfall gemeldet.

Laut Staatsanwaltschaft wurde der 23-Jährige bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgenommen. Einsatzkräfte hatten eine zwölfköpfige Personengruppe am Hermannplatz wegen Drogenhandels kontrolliert. Dabei fiel den Beamten der 23-Jährige auf, er wurde wegen des Vorfalls am Kotti per Haftbefehl gesucht.

Am Montag wurde dann der 18-Jährige von SEK-Kräften in seiner Wohnung festgenommen, wie es weiter hieß.

Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Berlin dauern an.