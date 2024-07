Statement im Netz - 70 Professoren protestieren gegen Antisemitismus an deutschen Unis

Di 02.07.24 | 11:31 Uhr

Bild: picture alliance/epd/C.Ditsch

Mehr als 70 Professoren haben ein Statement gegen Antisemitismus im deutschen Wissenschaftsbetrieb veröffentlicht. Das Schreiben wurde am Dienstag auf der Website "Profs against antisemitism" ("Professoren gegen Antisemitismus") veröffentlicht.



Die Unterzeichner stellten sich darin "ohne Wenn und Aber" vor die jüdischen Studenten und Kollegen, heißt es dort. Man werde alles tun, damit diese "unversehrt und sicher an unseren Einrichtungen studieren und arbeiten können und sich Jüdinnen und Juden in Deutschland darüber hinaus sicher fühlen".



Indirekt nehmen die Unterzeichner auch Bezug auf pro-palästinensische Camps an deutschen Unis und erklärten, dass sie "antisemitische Ausgrenzung, das Verwenden von Terror-Symbolen, die Infragestellung des Existenzrechts Israels, jegliche Form von Gewalt und Verwüstungen in Universitätsgebäuden aufs Schärfste verurteilen". Es sei im Sinne der Unterzeichner, dass Judenhass an den Einrichtungen geächtet und geahndet werde.

Initiiert von FU-Professor

Die Unterzeichner sehen zudem Hinweise darauf, dass israelische Universitäten boykottiert und israelische Wissenschaftler beispielsweise auf Konferenzen oder bei Publikationen ausgegrenzt werden. Details dazu werden in dem Brief jedoch nicht genannt.



Initiiert wurde das auf Deutsch und Englisch verfasste Schreiben von dem Soziologie-Professor Stefan Liebig von der Freien Universität (FU) Berlin. Erstunterzeichner sind unter anderen der Berliner Christoph Markschies, der Würzburger Historiker Peter Hoeres und der in Berlin lehrende Soziologe Ruud Koopmans.



Besetzungen an der FU und HU