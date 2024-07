Die Autobahn 15 ist zwischen Forst und Roggosen (Spree-Neiße) seit Montagmittag voll gesperrt. Auf dem Abschnitt war es aufgrund der Hitze am Samstag zu einem Fahrbahnaufbruch gekommen. Das teilte der Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes, Ralf Brodel, am Montag dem rbb mit.

Die betroffene Stelle soll nun repariert werden. Für die Arbeiten wird die A15 zwischen den beiden Anschlussstellen in Fahrtrichtung Berlin bis mindestens Dienstagnachmittag gesperrt, so Brodel. Solche Arbeiten würden in der Regel 24 Stunden dauern. Es könnten je nach Wetterlage aber auch 48 Stunden werden.