Unter dem Motto "Vorwärts zur Natur" beginnt am Dienstag das zwölfte Literaturfestival Lit:Potsdam. Zur Eröffnung würden die britische Bestseller-Autorin Helen Macdonald und die deutsche Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalansky im Schlosstheater im Neuen Palais erwartet, teilten die Veranstalter in Potsdam mit.

Diskussion in Potsdam

In einer Filmvorführung und einem Gespräch zwischen dem Regisseur Volker Schlöndorff und Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick soll der Frage nachgegangen werden, ob durch die Anpflanzung von Wäldern die Ausbreitung von Wüsten in Afrika gestoppt werden kann.

Mit dem diesjährigen Motto soll nach Angaben der Veranstalter das schwierige Verhältnis zwischen Mensch und Natur ohne "romantisch-verklärten" Blick thematisiert werden. "Wir haben ein Bedürfnis nach der Natur - und zwar nicht nur in unserem Leben, sondern auch in der Literatur selbst", sagte der künstlerische Leiter der Lit:Potsdam Denis Scheck dem rbb: "Die Erfahrung der Natur stützt und stärkt und bringt uns zurück in unser inneres Gleichgewicht, wenn wir den Boden unter den Füßen zu verlieren drohen."



Zu den Veranstaltungsorten gehören unter anderem der Park der Villa Jacobs im Potsdamer Unesco-Weltkulturerbe, die Villa Quandt und das Hans-Otto-Theater.