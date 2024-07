Im letzten Achtelfinale der Fußball-EM 2024 trifft die türkische Nationalmannschaft am Abend auf Österreich. Ab 21 Uhr entscheidet sich auch, welches der beiden Teams am Samstag das Viertelfinale im Berliner Olympiastadion spielen wird.

Zum Abschluss der Achtelfinals bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft treffen am Dienstagabend (21 Uhr) Österreich und die Türkei aufeinander. In Leipzig entscheidet sich, welche der beiden Nationalmannschaften am Samstag im Berliner Olympiastadion im Viertelfinale auf den Gewinner des Achtelfinales zwischen Rumänien und den Niederlanden treffen wird.

Während die Auswahl aus Österreich heute ihr zweites EM-Achtelfinale in Serie absolviert, steht die Türkei aktuell zum ersten Mal seit 16 Jahren in der Runde der letzten 16 Mannschaften. In der Gruppenphase setzte sich die Auswahl von Trainer Vincenzo Montella in der Gruppe F als Zweitplatzierter durch, gewann dabei gegen Georgien sowie Tschechischen und musste sich lediglich Portugal geschlagen geben. Besonders bei ihren beiden Siegen löste die türkische Mannschaft auch in Berlin große Begeisterung aus. Zahlreiche Berliner Türkei-Fans feierten ihre Mannschaft nicht nur, aber auch mit lautstarken Autokorsos.