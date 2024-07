Berliner Stadtreinigung putzt künftig zehn Prozent der Grünanlagen in der Hauptstadt

Leere Getränkedosen in der Sandkiste, Papiertüten unter der Parkbank - Müll gibt es auf vielen Spielplätzen. Die Stadtreinigung soll das Problem angehen. Ihr Auftrag ist gerade erweitert worden.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) übernimmt ab sofort die Säuberung von 237 der etwa 2.500 Grünanlagen in der Hauptstadt. Das ist in etwa jeder zehnte Park beziehungsweise jeder zehnte Spielplatz, wie Senatsverwaltung für Umwelt am Montag mitteilte. Bisher waren es demnach nur 164.

Mit diesem Schritt steigt die Zahl der von der BSR gesäuberten Parks von bisher 79 auf jetzt 102 Parks; die Anzahl der Spiel­plätze nimmt von bislang 85 auf nun 135 zu. So wurden in das Programm beispielsweise der Kleine Tiergarten (Mitte), der Mauerpark entlang der Schwedter Straße (Pankow), der Biesdorfer Baggersee (Marzahn-Hellersdorf) und der Grunewald aufgenommen.

Die große Mehrzahl der Grünanlagen wird aber weiterhin von den bezirklichen Grünflächenämtern gereinigt.