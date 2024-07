Neukölln gibt Honorarkräften an Musik- und Volkshochschulen wieder Aufträge

Der Bezirk Neukölln will trotz rechtlicher Unsicherheiten die Honorar-Lehrkräfte an Musik- und Volkshochschulen weiter beschäftigen. Die bestehenden Vertragsstrukturen würden fortgeführt, teilte das Bezirksamt am Dienstag mit. Nun würden die einzelnen Lehraufträge für die Honorarkräfte zum anstehenden Schuljahr vergeben.

Hintergrund ist ein Urteil aus dem Juni 2022: Im sogenannten "Herrenberg-Urteil" hatte das Bundessozialgericht geurteilt, unter welchen Umständen Musikschullehrer tatsächlich selbstständig arbeiten können und wann es sich dabei um eine Scheinselbstständigkeit handelt. Viele Bezirke hatten deshalb gezögert, Honorarverträge zu verlängern.