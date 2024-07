ist Sozialpädagogin und Projektverantwortliche in einem Jugenclub im Berliner Ortsteil Wedding. In den Club können Jugendliche ab zwölf Jahren kommen. Ihnen stehen unterschiedliche offene und halboffene Angebote zur Verfügung.

Dass es den Jugendlichen schlecht geht, ist milde untertrieben. Vielen geht es katastrophal. Das kommt jetzt erst so langsam raus. Während der Coronazeit sind sie vereinsamt und haben den Anschluss verloren. Das versuchen für mein Gefühl einige durch den Konsum von Suchtmitteln zu kompensieren. Entsetzlich hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die vapen. Ich kannte das gar nicht und musste mir von Zwölfjährigen erklären lassen, dass das ok sei. Wie kann das sein, dass das Zeug wie Mango-Saft schmeckt?

Gefühlt passiert ihnen fast ausschließlich Schlechtes. Mindestens 70 Prozent unserer Jugendlichen fühlen sich regelmäßig ungerecht behandelt. Ihrer Meinung nach läuft da was ganz doll schief. Sie haben ja auch mitbekommen, dass bis vor Kurzem ganz Wedding davon bedroht war, dass die Jugendclubs geschlossen werden sollten. Da geht es um das zweite Zuhause dieser Kids. Da haben sie sich überhaupt nicht gesehen und gehört gefühlt. Positiverweise wurden die Schließungen im letzten Moment noch abgewendet – jetzt stehen aber fürs nächste Jahr Kürzungen an. So haben die Jugendlichen zwar einen Teilerfolg erlebt, aber letzten Endes auch das Gefühl, dass es sich um das Kämpfen gegen Windmühlen handelt.

Passieren diesen Jugendlichen in der Welt und in ihren Familien gefühlt mehr gute oder schlechte Dinge?

Wie gerecht empfinden Kinder und Jugendliche ihr Leben in Deutschland? Mit dieser Frage hat sich eine aktuelle Sozialstudie, die im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung von der Universität Bielefeld durchgeführt wurde, beschäftigt [ abchealthcaregmbh.sharepoint.com ]. Für die repräsentative Studie wurden Kinder und Jugendliche und deren Eltern befragt. Das Ergebnis: Generell beurteilen Kinder Deutschland als gerechter als die gesamte Welt, sie fühlen sich aber auch politisch machtlos und unbeachtet. Die Studie offenbart zudem große Unterschiede, wie Kinder aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern die Gerechtigkeit in Deutschland empfinden.

Es gibt eine neue Studie, die aussagt, dass sich viele Jugendliche am Thema Gerechtigkeit abarbeiten. In welcher Hinsicht fühlen sich Ihrer Erfahrung nach Jugendliche ungerecht behandelt?

Interessieren sich die Jugendlichen auch für andere marginalisierte Gruppen wie Menschen mit Behinderung oder Obdachlose und die Ungerechtigkeiten, mit denen diese kämpfen?

Sie interessieren sich vor allem für das, was in ihrem Kiez vorkommt. Ein Beispiel: direkt am Jugendclub gibt es einen großen Spielplatz. Dort spielt regelmäßig ein autistisches Kind. Für dieses Kind fühlen sich sämtliche Kinder und Jugendliche verantwortlich. Sobald es in die Nähe einer Tür gerät und die Gefahr entsteht, dass es auf die Straße geraten könnte, sind sie kollektiv im Einsatz. Was ich damit sagen will: Intern ist der Zusammenhalt sehr groß.

Unsere Jugendlichen regen sich beispielsweise über die woken "Regenbogen-Themen" eher auf. Sie finden, dass der Fokus viel zu stark darauf liegt, während sie mit ihren ganzen Themen total unwichtig sind.