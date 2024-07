Die Partie ist das Exklusivspiel von MagentaTV, ursprünglich war eine kostenpflichtige Anmeldung beim Streamingdienst der Telekom notwendig. Durch etliche Neuanmeldungen für die Partie kam es aber zu Wartezeiten, wie Reaktionen in den sozialen Medien belegen. Der Anbieter entschied sich dafür, eine Alternativlösung anzubieten.

Das EM-Achtelfinale zwischen der Türkei und Österreich war am Dienstagabend ohne Zugangsbeschränkungen im Internet zu sehen.

Die Achtelfinalpartie zwischen Österreich und der Türkei wird nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. In den sozialen Netzwerken sorgt das für reichlich Ärger. Wie es dazu kam - und warum nicht alle EM-Spiele im Free-TV gezeigt werden.

"Die Resonanz auf unser exklusives Achtelfinale Österreich – Türkei ist überwältigend und übertrifft unsere Erwartungen bei weitem", teilte MagentaTV mit. "Deshalb zeigen wir die Partie zusätzlich in unserem digitalen Warteraum, damit unsere Kunden während der Buchung von MagentaTV keine Sekunde des Spiels verpassen. Dies hatte überdies den Effekt, dass noch mehr Interessenten unsere Buchungsplattform aufgesucht haben. Die Basis für den Stream im Warteraum ist Youtube."

Dass die Partie nicht im Free-TV, also weder bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF noch bei RTL, zu sehen war, hatte vor dem Spiel für Kritik gesorgt. In Deutschland leben rund drei Millionen türkischstämmige Menschen.

Die Türkei gewann ihr Achtelfinale am Dienstagabend gegen Österreich knapp mit 2:1 (1:0) und trifft nun im Viertelfinale am Samstag in Berlin (21 Uhr) auf die Niederlande.