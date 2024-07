Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke "Schwedter Steg" in Berlin-Pankow wird in wenigen Wochen für mehrere Monate gesperrt. Sie müsse 25 Jahre nach ihrer Einweihung dringend saniert werden, teilte ein Sprecher der Verkehrsverwaltung des Senats am Dienstag auf rbb24-Anfrage mit. Zunächst hatte der Tagesspiegel [Bezahlinhalt] berichtet.



Der Dünnschichtbelag müsse auf der gesamten Brückenfläche erneuert werden. "Alterserscheinungen, die exponierte Lage in Nord-Süd-Ausrichtung und die starke Frequentierung durch Fußgänger und Radfahrer führten zu einem Verschleiß des Brückenbelages. An vielen Stellen ist der Dünnschichtbelag stark abgefahren. Rutschgefahr bei Nässe und Glättebildung wären die Folge", begründete der Behördensprecher die Maßnahme. Der Schwedter Steg verbindet nördlich des Mauerparks die Bezirke Mitte und Pankow.