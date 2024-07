Bauvorhaben der Deutschen Bahn und eine Baustelle der Senatsverwaltung werden in der nächsten Zeit größere Auswirkungen für Bahnpendler, Autofahrer und Radfahrer in Pankow haben. Die Bauarbeiten sind bis 2028 geplant.

Autofahrer, Radfahrer und Bahnpendler in Berlin-Pankow müssen sich wegen Bauarbeiten an mehreren Bahnüberführungen in den kommenden Jahren auf größere Einschränkungen einstellen. Betroffen ist neben den S-Bahnhöfen Wollankstraße, Schönholz und Wilhelmsruh auch die Wollankstraße selbst, eine der wichtigsten Verkehrsadern nördlich des Stadtzentrums. Die Wollankstraße soll während der Arbeiten mehrere Monate voll gesperrt werden.

Hintergrund der Bauarbeiten ist der Sanierungsbedarf an mehreren Brücken. Die Bahn will die Eisenbahnüberführung am S-Bahnhof Wollankstraße wegen Altersschäden abreißen und neu bauen. Die Einschränkungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer sollen laut Bahn so gering wie möglich gehalten werden. Dennoch dürften sich die phasenweisen Sperrungen in dem Bereich spürbar auf den Verkehr auswirken. Nach jetzigem Stand sollen die Bauarbeiten bis 2028 andauern.