Die Kandidierenden für das Berliner Verfassungsgericht sind bei ihrer Vorstellung in den Abgeordnetenhaus-Fraktionen auf eine überwiegend positive Resonanz gestoßen.

Drei Frauen und drei Männer sollen neue Verfassungsrichter in Berlin werden. Das erfuhr der rbb aus Fraktionskreisen. Sie stehen auf der Kandidatinnen-Liste, auf die sich CDU, SPD, Grüne und Linke verständigt haben und die dem rbb vorliegt. Von Sabine Müller, Jan Menzel und Boris Hermel

CDU, SPD, Grüne und Linke hatten sich in monatelangen vertraulichen Gesprächen auf drei Männer und drei Frauen verständigt, die ins Berliner Verfassungsgericht gewählt werden sollen. Die Kandidatinnen sind die Familienrecht-Fachanwältin Lucy Chebout, die Verwaltungsrichterin Juliane Pätzold und Rosanna Sieveking, Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Nominiert sind auch Björn Retzlaff, Vorsitzender Richter am Berliner Kammergericht, der Hoschulprofessor Florian Rödl von der Freien Universität Berlin sowie der Berliner Amtsrichter Florian Schärdel.