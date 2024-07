herm Dienstag, 02.07.2024 | 13:51 Uhr

"Aus ihrer Sicht sei es entscheidend, dass Verbraucher nicht benachteiligt worden seien."

AVM war bereit die Artikel an stationäre Händler günstiger abzugeben als an Online Händler. Hätte AVM die Artikel an alle alle Händler zum gleichen, günstigeren Preis abgegeben, hätten online Händler die Artikel günstiger verkaufen können. Ich sehe da schon eine Benachteiligung für mich als Kunde, der keine Beratung im stationären Geschäft braucht, aber zum Schluss den gleichen Preis bezahlen soll.