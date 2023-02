Am Berliner Ensemble hat der Regisseur Kay Voges das Stück jetzt mit der Mystery-Fernsehserie "Lost" gekoppelt. Und wer jemals eine Folge gesehen hat, erkennt sofort, wo wir uns befinden: auf der unterirdischen Forschungsstation, die die abgestürzten Flugpassagiere auf der einsamen Insel irgendwann ausfindig machen. Ein Betonbunker mit Überwachungskameras, uralten Computern und der wichtigen Zeitanzeige: 108 Minuten, jede Sekunde eine Sekunde weniger. Bei Null muss ein Geheimcode eingegeben werden, der den Weltuntergang verhindert. Angeblich. Und so schrillt auch auf der Bühne irgendwann der Alarm für die Geheimcode-Eingabe.

Die Verbindung zwischen Serie und Strindberg ist so offensichtlich wie oberflächlich. Auch im "Totentanz" leben zwei Menschen abgeschieden vom Rest der Welt, eingebunkert in einem Turm auf einer Quarantäne-Insel, und gehen ihren seltsamen Ritualen nach, die da lauten: den anderen so fies wie möglich bekämpfen und beleidigen, ohne ihn jedoch zu verlassen oder zu töten. Denn dann hätte das Spiel ja ein Ende. Und so macht sich das Paar Edgar und Alice das Leben zur Hölle – und genießt dabei das Leid des jeweils anderen.

Mit psychologischem Realismus hat dieses Höllenspiel nichts gemein. Der Regisseur und außerdem Intendant des Wiener Volkstheaters Kay Voges legt den Abend als Groteske an, als schrilles, absurdes Lebensspiel mit Thriller-Elementen. Mit knallorangefarbener Pagen-Perücke und Negligé sitzt Alice, bei Claude De Demo eine grell überzeichnete Figur, im uralten Bürosessel und rasiert sich die Beine. Bis Edgar, bei Marc Oliver Schulze ein ergrauter Mann in langen Unterhosen, ihr die Klinge aus der Hand nimmt und sie zwischen Alices Beine führt.

Schon auf der Webseite des Theaters und noch ausführlicher im Programmheft erläutert Kay Voges die Verbindung zwischen Strindberg und der Fernsehserie, aber auch

zwischen Strindberg und dem absurden Theater Samuel Becketts. Und das muss er auch – von selbst erklärt sich auf der Bühne nämlich reichlich wenig. Voges liebt Verschränkungen zwischen Theater, Pop- und Netz-Kultur, Philosophie und Wissenschaft. In einer früheren Inszenierung am BE hatte er die Ensembles in Dortmund und Berlin live per Video verschaltet und sie Quantenphysik-Ideen austesten lassen. Doch auch das war eher an der Bildoberfläche interessant als inhaltlich getragen.