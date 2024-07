Jan Berlin Montag, 01.07.2024 | 07:25 Uhr

So wie sich der Artikel liest, wird das 29 Euro Ticket nicht von Dauer sein. Es ist allerdings ein Zeichen dafür, wie intressengetrieben Politik gemacht wird. Man möchte eine bestimmte Gruppe zufrieden stellen und ist dazu bereit, wieder besseres Wissen, Geld zum Fenster hinaus zu werfen, egal was danach passiert. Besser wäre es gewesen, den Mut zu haben und das Ganze erst gar nicht an den Start zu bringen. Doch dazu ist die Politik nicht in der Lage. Man guckt was passiert....