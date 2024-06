Zahlreiche Banken streiken am Montag in Berlin und Brandenburg

Am Montag (1. Juli) ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten öffentlicher und privater Banken in Berlin und Brandenburg zum Streik auf. Hintergrund sind Tarifverhandlungen. Bei den privaten Banken könnten vom Streik betroffen sein: - Commerzbank AG Betrieb Berlin/Brandenburg - Deutsche Bank AG Betrieb Berlin und Filialen Brandenburg Und bei den öffentlichen Banken unter anderem: - Berliner Sparkasse, Niederlassung der Landesbank Berlin AG - Investitionsbank Berlin, S-Servicepartner Berlin GmbH - Investitionsbank Brandenburg Geplant ist, dass sich die Streikenden ab 10 Uhr zu einer Streikkundgebung auf dem Deutsche Bank Campus versammeln.

Der Streik dürfte mit Einschränkungen für Bankkundinnen und -kunden verbunden sein. So schreibt beispielsweise die Berliner Sparkasse auf ihrer Webseite, dass Filialen in Berlin aufgrund des Streiks teilweise geschlossen bleiben. Kundinnen und Kunden können sich im Notfall telefonisch an die Kundenservice-Center wenden. Allerdings werde auch hier gestreikt und die Erreichbarkeit des Servicecenters sei eingeschränkt. Geld- und SB-Automaten, das Online-Banking sowie die Online-Services und der Chatbot könnten hingegen uneingeschränkt genutzt werden. Die Berliner Sparkasse listet online hier [externer Link] auf, welche Standorte am Montag voraussichtlich geöffnet haben.

Hintergrund des Ausstands sind die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgeberverbänden der Banken für die etwa 140.000 Beschäftigten der privaten Banken sowie Verhandlungen für die rund 60.000 Beschäftigten der öffentlichen Banken.



In den Tarifverhandlungen für die öffentlichen Banken war die erste Runde ohne Ergebnis geblieben. Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.



Die Arbeitgeberseite bot eine Lohnerhöhung von 9,5 Prozent in drei Stufen, bei einer Laufzeit von 43 Monaten - also bis Ende 2027. Damit würde "ein weiterer Reallohnverlust für die Beschäftigten in diesem Jahrzehnt festgeschrieben", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duschek am Freitag. "Das ist mit uns nicht zu machen."

Auch für die Beschäftigten der privaten Banken fordert Verdi 12,5 Prozent mehr bei einer Laufzeit von einem Jahr.