Simply Red gehören zu den wenigen Bands, die sowohl in den 80ern, 90ern und auch in den Nullerjahren überaus erfolgreich waren. Beim Citadel Music Festival zeigten sie, warum sie mehrere Generationen glücklich machen können. Von Lennart Garbes

Der erste Song "Better With You", eine an der Schnulz-Grenze wandelnde Liebeserklärung an Hucknalls Frau Gabriella vom aktuellen Album "Time", wird dementsprechend noch etwas verhalten vom Publikum beklatscht, das keineswegs nur aus Menschen besteht, die auch schon in den 80ern auf Konzerte gehen durften.

Bei "Holding Back The Years" filmen gefühlte 95 Prozent des Publikums mit dem Smartphone. Vielleicht trägt auch das dazu bei, dass der Funke in der ersten Hälfte des Konzerts nicht so richtig überspringen will. Auch wenn die sechs technisch perfekten Musiker wie eine gut geölte Maschine jeden Song durchspielen und Mick Hucknalls sanfte, kristallklare Stimme einen nur so umschmeichelt, wirkt das alles ein bisschen wie hochwertige Hintergrundmusik. Bis auf einmal der Wind in Spandau auffrischt.

Während die deutlich angegrauten, roten Locken des Simply-Red-Sängers im Wind wehen, wird es sowohl auf der Bühne als auch im Publikum stürmischer. Die Hits reihen sich dichter aneinander und es fühlt sich fast so an, also ob das Publikum in der ersten Hälfte des Konzerts bewusst eingelullt werden sollte, damit Songs wie "Something Got Me Started" oder "Fairground", bei dem sich Hucknall sogar zum lasziven Hüftschwung hinreißen lässt, jetzt noch mehr Wirkung entfalten können.