Ein türkischer Staatsangehöriger, der im Januar 2015 seine schwangere Ex-Freundin bei lebendigem Leib verbrannte, soll ausgewiesen werden. Das Berliner Verwaltungsgericht bestätigte einen entsprechenden Bescheid der Berliner Ausländerbehörde, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Weil der Täter, Eren T., auch zukünftig die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährde, sei die Ausweisung korrekt.

T. wurde den Angaben des Gerichts zufolge 1995 in Berlin geboren und wuchs in Deutschland auf. Er besitzt jedoch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Ex-Freundin Maria P. war im achten Monat schwanger, als er und ein Mittäter sie töteten. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Die junge Frau war am späten Abend des 22. Januar 2015 zusammengeschlagen und mit einem Brotmesser in den Bauch gestochen worden. Anschließend wurde sie nach Aussage von zwei Brandgutachtern in einem Waldstück im Berliner Südosten mit Benzin übergossen und bei lebendigem Leib verbrannt.

Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass Eren T. die Geburt seiner Tochter unbedingt habe verhindern wollen. Der zur Tatzeit knapp 19-jährige Arbeitslose habe sich durch das Kind nicht in seiner Freiheit einschränken lassen wollen. "Für ihn war die Tat ein Mittel zur Problemlösung", sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung.