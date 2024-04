Bald wird es festlich an der Rummelsburger Bucht: Am 25. April will das Unternehmen Coral World International sein Bauprojekt "Ocean Berlin" in Berlin-Lichtenberg feiern. Hier soll ein siebenstöckiges Hotel mit Gastronomie und Groß-Aquarium entstehen. Doch nicht alle sind in Feierlaune: Das Projekt ist von Beginn an umstritten. Kritiker fragen sich, ob ein Hotel mit Riesen-Aquarium tatsächlich das ist, was auf der ehemals landeseigenen Fläche gebraucht wird.

2016 hatte das Land Berlin das Grundstück an den Investor verkauft. Seitdem gab es Kritik an den Verwertungsplänen. Initiativen protestierten gegen Naturzerstörung an der Rummelsburger Bucht. Für Unmut sorgte auch, dass die Pläne für ein Hotel erst spät bekannt wurden. Besonders groß war die Skepsis im Januar 2023. Nachdem im Monat zuvor der "Aquadom" geplatzt war, kam es zu einer Debatte: Soll nun tatsächlich wieder ein Gebäude mit ähnlichem Konzept gebaut werden - ein Hotel mit einem Aquarium?

Doch Möglichkeiten für einen Neustart nutzt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung nicht.