Im Kampf gegen Tigermücken sind in Kleingärten im Bezirk Treptow-Köpenick vergangenes Jahr tausende potenzielle Brutstellen vor einer Eiablage geschützt worden. Die Maßnahmen fanden im Rahmen eines Pilotprojekts statt, bei dem Experten insgesamt mehrere Hundert Kleingartenparzellen untersuchten und Netze an Kleingärtner verteilten.



Projektleiter Tim Kühnlenz stellte am Mittwoch in einer der betroffenen Kleingartenanlagen in Treptow das Pilotprojekt vor. Seinen Angaben zufolge wurde die berlinweit erste Tigermücke 2021 in dem Kleingarten entdeckt. Infolgedessen startete der Bezirk im Jahr 2023 das entsprechende Pilotprojekt zur Bekämpfung der invasiven Art.