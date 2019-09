Bild: dpa/Volker Lautenbach

Das Gelände wird weder aufgeforstet noch wird hier etwas gefällt: In den neu aufwachsenden sogenannten Pionierwäldern bauen seltene Vogelarten wie der Raubwürger (Bild) ihre Nester. In älteren Waldbeständen siedeln sich Hohltauben oder Mops- und Bechsteinfledermäuse an. Das abgestorbene Holz alter Baumstämme verwandeln Käfer und Mikroorganismen in Humus - und bilden damit die Basis für neues Wachstum.