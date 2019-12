Der Rundfunk-Berlin-Brandenburg (rbb) baut sein Netz für das Digitalradio aus. Mit einer neuen Sendeanlage in Templin geht am Montag der siebte DAB+-Sender des rbb auf Kanal 10 B in Betrieb.

2020 ist ein weiterer Ausbau des Sendernetzes für das Digitalradio mit voraussichtlich vier neuen Standorten unter anderem in Bad Belzig und Herzberg geplant. Mit der neuen Anlage in Templin wird eine Versorgungslücke im Norden Brandenburgs geschlossen. Rund 60.000 Haushalte können so künftig alle Radioprogramme des rbb und das Programm Cosmo in bester Qualität digital über Antenne empfangen.