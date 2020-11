Mutmaßlicher Serienbrandstifter in Neuruppin gefasst

Ein mutmaßlicher Serienbrandstifter in Neuruppin ist von der Polizei gefasst worden. Der 19-Jährige werde für eine Reihe von Bränden in und um die Stadt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin verantwortlich gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Als versuchtes Tötungsdelikt werde ein Feuer in einem Wohnmobil am 4. Oktober eingestuft. Zur Tatzeit schliefen zwei Personen im Fahrzeug, die von einem Rauchmelder aber geweckt wurden.

Insgesamt werden dem Verdächtigen elf Brände an Fahrzeugen und Garagen zugeschrieben. Der Brand am Auto des Neuruppiner Bürgermeisters Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) am 20. Oktober kann dem Tatverdächtigen bislang nicht sicher zugeordnet werden.