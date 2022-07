Der Berliner Senat will angesichts steigender Strom- und Gaspreise einen Beitrag zum Energiesparen leisten. Schon in dieser Nacht sollen einige Sehenswürdigkeiten im Bezirk Mitte deshalb im Dunkeln bleiben - weitere sollen folgen.

Zahlreiche öffentliche Gebäude in Berlin werden ab sofort nachts nicht mehr angestrahlt. Neben dem Dom sind das die Marienkirche , das Zeughaus und das Alte Palais im Bezirk Mitte, wie die Senatsumweltverwaltung am Mittwoch mitteilte. Auch der Lustgarten und das Reiterstandbild Unter den Linden sollen demnach schon in der kommenden Nacht nicht mehr beleuchtet werden.

Jarasch kündigte an, dass Gebäude in der Verantwortung ihrer Verwaltung nicht mehr angestrahlt werden sollen. Dabei handele es sich insgesamt um rund 200 Objekte. Rund 1.400 Strahler seien dabei im Einsatz. Der Stromverbrauch für alle Objekte liegt den Angaben zufolge bei rund 200.000 kWh/Jahr, die Menge entspricht ungefähr dem Verbrauch von 150 Ein-Personen-Haushalten. Die Stromkosten dafür beliefen sich auf etwa 40.000 Euro, hieß es.

Der Deutsche Bundestag beabsichtigt derweil, die nächtliche Außenbeleuchtung des Reichstagsgebäudes in Berlin auch in Zeiten zunehmender Energieknappheit beizubehalten. Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung hatte am Montag auf DPA-Anfrage auf ein Einsparkonzept verwiesen, das unter anderem vorsieht, die Innenbeleuchtung vor allem in Hallen und Sälen "unter Berücksichtigung der einschlägigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und der Sicherheitsbelange" zu reduzieren.

Der Ältestenrat des Bundestages hatte vor zwei Wochen ein Konzept zum Energiesparen beschlossen. Dazu gehört auch, die Räume im Winter weniger zu heizen und im Sommer weniger zu kühlen.