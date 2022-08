Nach dem Angriff auf die 17-jährige Dilan S. im Februar an einer Tramhaltestelle in Berlin hat die Berliner Justiz Anklage gegen sechs mutmaßlich Beteiligte erhoben. Das berichtet der Spiegel [spiegel.de] am Donnerstag. Dilan S. war bei der Attacke verprügelt und rassistisch beleidigt worden.

Der Fall hatte vor allem wegen der Debatten und Darstellungen durch die Polizei für Schlagzeilen gesorgt. Die 17-Jährige war von drei Frauen und drei Männern rassistisch angepöbelt, verprügelt und getreten worden, musste im Krankenhaus behandelt werden und zeigte dies an. Nach dem Angriff hatte die Polizei aber zunächst eine Pressemitteilung herausgegeben, in der eine fehlende Maske der 17-Jährigen als Auslöser für den Angriff genannt wurde.

"Ich habe an diesem Tag den Glauben an die Menschheit verloren"

Die Jugendliche hatte in Reaktion auf die Polizeimeldung auf Instagram widersprochen, nachdem die Informationen auf Grundlage der Polizeimeldung von mehreren Medien, darunter auch rbb|24, verbreitet worden war.

"Ich wurde gestern in Berlin zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin", sagte sie in einem Video. Zudem schilderte sie ihre Ansicht, wie sich der Angriff zutrug: Demnach war sie in der M4 Richtung Greifswalder Straße unterwegs, als eine Gruppe Männer und Frauen sie grundlos massiv rassistisch beleidigt und bedrängt hätten. Die Erwachsenen seien betrunken gewesen.

Nachdem sie aus der M4 ausgestiegen sei, habe eine der Frauen an der Haltestelle zu ihr gesagt, sie solle eine Maske tragen - "dabei standen wir draußen und niemand von den ganzen Leuten hatte eine Maske an", so die Jugendliche. Sie hingegen habe in der Bahn die ganze Zeit über eine Maske getragen.