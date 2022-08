Daniela Franzisi: In diesem Jahr haben wir den Fokus auf die Hummeln gesetzt und drei ausgewählt, die noch sehr häufig vorkommen: die Ackerhummel, die Erdhummel und die Steinhummel. Unser Aufhänger dazu ist, wie man Hummeln am Hintern erkennen kann. So kann man herausfinden, wie unterschiedlich diese Insekten aussehen, wenn sie in einer Blüte stecken. Grundsätzlich gilt es aber, dass man alles, was man im Garten, auf dem Balkon oder im Park entdeckt, an den Nabu zu melden.

Menschen nehmen sich tatsächlich die Zeit, der Hummel auf den Hintern zu gucken?

Richtig. Wir sagen, dass man sich eine Stunde oder auch bis zu einer Stunde Zeit nehmen sollte. Es kommt auch ein bisschen darauf an, an welchem Ort man gerade ist, ob auch wirklich viel los ist. Aber es kann eben sehr, sehr spannend sein. Jetzt auch gerade in der Ferienzeit kann man mal in Ruhe gucken, was es in der direkten Umgebung so zu entdecken gibt.