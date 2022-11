Sebastian T. Berlin Dienstag, 29.11.2022 | 07:26 Uhr

Es kommt ja zum Glück nicht so häufig vor, dass Supermärkte brennen. Aber irgendwie ist es auffällig, dass in relativ kurzem Abstand zweimal ein "roter Netto" betroffen ist. In der Siegfriedstraße war das doch auch einer, oder? Was sagt das Schwarmwissen der rbb24-Nutzer? Gab es in diesem Jahr noch weitere Fälle, mit dieser oder einer anderen Kette? Und was sagt uns das? Serienfehler bei dort verbauten Geräten? Oder Vorsatz? Sind solche Märkte technisch so unzureichend überwacht, dass die Alarmierung viel zu spät erfolgt? Und warum zeigen sie so ein ungünstiges Brandverhalten?