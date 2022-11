ARD-Themenwoche | Wie Vereine das Leben in Kagel beeinflussen - "Freundschaften hat man überall im ganzen Dorf"

Fr 11.11.22 | 06:07 Uhr | Von Philipp Gerstner

18 unterschiedliche Vereine gibt es in Kagel. Die Gemeinschaft steht für die Kageler an erster Stelle. Viele Freundschaften sind durch die Vereinstätigkeit entstanden, die den kleinen Ortsteil von Grünheide zusammenhalten. Von Philipp Gerstner

Schon eine viertel Stunde vor der heutigen Chorprobe ist im Kageler Bürgerhaus viel los. Es wird getuschelt, Stühle werden gerückt und in Teamarbeit wird das Keyboard verkabelt. Offiziell trifft sich der Kageler Chor einmal pro Woche, um gemeinsam zu singen. Doch das ist nur einer von vielen Gründen. Der Austausch mit den anderen Sängerinnen und Sängern ist für alle genauso wichtig. Ortsvorsteherin Eike-Gina Nixdorf leitet den Chor. Manchmal muss sie sich ganz schön anstrengen, um dem Gesangsverein überhaupt einen Ton zu entlocken. "Wenn wir uns zum Einsingen treffen, muss ich meistens immer erst mit 'Bla Bla' anfangen. Weil alle so viel zu erzählen haben, dass wir gar nicht zum Singen kommen", sagt die 51-Jährige.

"Alter spielt keine Rolle"

Das 'Bla Bla' ist eine Übung, um die Lippen zu lockern. Das hier aber alle schon längst locker sind, verrät das ständige, gemeinsame Lachen während der Probe. Für viele bedeutet der Chor Entspannung, Gemeinsamkeit und Freundschaft. Freundschaft, die weit über die Probenzeiten hinaus geht. "Dadurch, dass wir hier alle gemeinsam in irgendwelchen Vereinen in Kagel sind, sind wir alle zusammen. Freundschaften hat man überall im ganzen Dorf", sagt Erika Hellmich, die seit 20 Jahren im Ort wohnt. Zwar sind die meisten der 58 Mitglieder bereits Rentner, aber auch die Jüngeren, wie Kerstin Baur, fühlen sich hier gut aufgehoben. "Alter spielt keine Rolle, wir nehmen uns alle als Menschen wahr, nicht als ältere oder jüngere und ich freue mich einfach mit ihnen singen zu können. Egal wie alt wir sind", sagt die 45-Jährige.

Kageler Chor bei der Probe | Bild: Philipp Gerstner/rbb

Ein vielfältiges Angebot, dass von den Nachbargemeinden bewundert wird

Dass die Gemeinschaft in Kagel etwas ganz Besonderes ist, darüber sind sich im Chor alle einig. Andere Gemeinden sollen Kagel sogar für das Zusammenleben bewundern, sagt Sängerin Doris Eule. Sie ist seit 1971 Kagelerin und werde immer wieder gefragt, warum das Miteinander hier so gut funktioniere. Ein klarer Grund für sie ist das vielfältige Angebot. 18 Vereine gibt es in Kagel, dazu kommen mehrere Interessengemeinschaften. Egal ob Feuerwehr, Schützenverein oder der sehr aktive Heimatverein, in Kagel findet jeder Gleichgesinnte, um sich auszutauschen. Zwar gibt es auch hier so etwas wie den alten Kern, aber Zugezogene werden im Ort gerne aufgenommen. Zumindest, wenn sie sich darum bemühen, sagt Ortsvorsteherin Eike-Gina Nixdorf. Wer in einem Verein mitmacht, hätte es da um einiges leichter.

Die Ortsvorsteherin ist ständig im Kontakt mit den vielen Vereinen des Ortes. Sie sorgt dafür, dass sich alle untereinander austauschen, helfen oder sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Das ganze Jahr über finden in Kagel Vereinsfeste statt. Damit nicht mehrere Feiern auf den gleichen Tag fallen, gibt es einen gemeinschaftlichen Veranstaltungskalender. Der jährliche Höhepunkt für die Ortsvorsteherin ist aber der Adventsmarkt, auf dem jeder Verein einen Stand betreibt. "Das schweißt uns unmittelbar zusammen", sagt Elke-Gina Nixdorf.

Gemeinsam Herausforderungen meistern

Nach der Chorprobe geht es für die Ortsvorsteherin weiter zum Sportplatz, am Rande von Kagel. Hier möchte sie gleich die Frauenmannschaft des SG Lichtenow-Kagel anfeuern. Die Damen spielen heute gegen die Nachbarinnen aus Herzfelde. Der Sportclub ist der älteste Verein in Kagel. Auch die Spielerinnen hier genießen ein "WIR-Gefühl". Bei einer stürmischen Partie kann der Ton aber schon mal rauer werden. Denise Kunze ist Mittelfeldspielerin und muss es wissen: "Es ist natürlich so, dass man sich auf dem Platz auch mal was zu sagen hat oder wir nicht zufrieden mit dem sind, was der Trainer uns sagt. Aber das ist meistens dann auch recht schnell ausgeräumt." Gerade der familiäre Umgang und die Tatsache, dass alle trotz schwächerer Leistungen gut drauf seien, macht laut Denise Kunze den Verein aus.

Spiel der Frauenmannschaft des SG Lichtenow-Kagel

Das eine Gemeinschaft auch helfen kann, schwere Zeiten zu überstehen, hat Ortsvorsteherin Eike-Gina Nixdorf mit ihrem Chor selbst erlebt. Obwohl die Chorproben zwei Jahre lang während der Coronapandemie ausfallen mussten, haben alle Chormitglieder zusammengehalten. Regelmäßig haben sie sich untereinander geschrieben und zu Weihnachten Geschenke gemacht. Doch egal ob Chor, Feuerwehr oder Fußballmannschaft, die Ortsvorsteherin ist stolz, dass das Vereinsleben die Menschen in Kagel zusammenhält. Für die Zukunft wünscht sich Elke-Gina Nixdorf, dass das auch weiter so aktiv stattfindet, wie sie es in Kagel gewohnt sind. Ihr Plan, um das umzusetzen ist dabei recht simpel: "Einfach so weitermachen!"

Sendung: rbb|24 inforadio, 9.11.2022, 6:41 Uhr

"WIR gesucht! Was hält uns zusammen?" Die ARD-Themenwoche vom 6. bis 12. November 2022 zeigt aktuelle gesellschaftliche Konflikte – und mögliche Lösungswege. Driftet die Gesellschaft auseinander in Alt und Jung, Arm und Reich, Trans und Cis, mit und ohne Einwanderungsgeschichte? Leben viele nur noch in ihrer eigenen Blase? Wo gibt es Räume für Dialog? Warum übersehen wir, was uns eint? Diese Fragen greift die Themenwoche in allen Programmen der ARD auf: im Fernsehen und Radio, in der ARD Mediathek und Audiothek, auf den Online- und Social-Media-Kanälen. Der rbb bringt Perspektiven aus Berlin und Brandenburg mit ein.