Ein Auto hat in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin-Charlottenburg zwei Menschen erfasst. Die beiden Personen kamen verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin dem rbb am Sonntag bestätigte. Der Pkw-Fahrer hat demnach am Hardenbergplatz die Kontrolle über sein Auto verloren.