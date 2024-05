Ein Mann ist am Sonntagabend in Berlin-Friedrichshain in die Spree gesprungen und gestorben. Wie der Lagedienst der Polizei dem rbb am Montagmorgen sagte, war der 31-Jährige laut Zeugenaussagen Höhe Holzmarkt freiwillig ins Wasser gesprungen und in der Mitte des Flusses untergegangen.

Mehrere Menschen seien hinterhergesprungen und hätten versucht, den Mann zu retten. Taucher der Feuerwehr fanden den 31-Jährigen dann leblos im Wasser und brachten ihn an Land. Unter Reanimation kam er ins Krankenhaus, wo er für tot erklärt wurde.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 38 Kräften vor Ort, unterstützt von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes und der Wasserrettung des Arbeiter-Samariter-Bundes.

Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.