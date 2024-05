Am Pfingstmontag können wieder zahlreiche Mühlen besichtigt werden. Die bundesweite Eröffnungsveranstaltung des 31. Deutschen Mühlentages findet in diesem Jahr in der Uckermark statt - in der 300 Jahre alten Wassermühle von Gollmitz.



In Brandenburg beteiligen sich 55 Mühlen, in Berlin sind es drei: die Bockwindmühlen in Gatow und Marzahn sowie die Britzer Mühle. Im Mittelpunkt stehen Handwerk, die Technik und die heutige Nutzung der Mühlen.

So veranstaltet beispielsweise die Beelitzer Bockwindmühle ein Fest, bei dem man beim Brotbacken zusehen kann. In der Historischen Mühle im Potsdamer Park Sanssouci bekommen Besucher einen Einblick in die Technik des Gebäudes. Mehr zum Programm findet sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung [externer Link].