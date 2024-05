Union gibt Leweling an Stuttgart ab

So 19.05.24 | 14:56 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat Offensivspieler Jamie Leweling dauerhaft an den VfB Stuttgart abgegeben. Wie die Köpenicker einen Tag nach der Bundesliga-Rettung am Sonntag mitteilten, zog der Vizemeister aus Schwaben eine entsprechende Kaufoption, die dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro betragen soll.

Der 23-Jährige war im Sommer 2022 zu den Eisernen gewechselt und ein Jahr später an den VfB verliehen worden, für den er in dieser Saison in jedem Spiel auf dem Rasen stand.