Alba Berlin hat in den Playoffs der Basketball-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Die Berliner gewannen am Sonntag vor 6.887 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle auch die zweite Viertelfinal-Partie gegen die Telekom Baskets Bonn mit 83:70 (44:40). Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 15 und Matt Thomas mit 13 Punkten.

In der Best-of-Five-Serie steht es nun 2:0. Die nächste Partie findet am Dienstag in Bonn statt, mit einem Sieg könnte Alba dort den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.