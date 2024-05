Sommer, Sonne, ab ins Schwimmbad: Unvorbereitet geht das in Berlin aber nicht mehr. Neben der Auslastungsampel im Blick sollten Badelustige über 14 ihren Ausweis in der Tasche haben. Mit dem Online-Ticket darf man dann aber zum Express-Eingang.

Die Bäder-Betriebe verlegen so viel wie möglich aufs Digitale, um eine bessere Kontrolle über die Auslastung ihrer Bäder zu bekommen. Erstmals können 2024 alle Tickets auch online gekauft werden, sie sind dann zehn Prozent günstiger. Hierfür muss man sich namentlich anmelden, die Tickets sind nicht übertragbar und können nicht storniert werden (sind aber sieben Tage gültig und können somit an einem anderen Tag genutzt werden). Die Tickets werden online nicht für ein bestimmtes Bad, sondern für den avisierten Tarifzeitraum erworben.

In die Berliner Bäder dürfen Kinder ab acht Jahren auch ohne Begleitperson. Wer Sorge hat, seinem Kind werde am Eingang nicht geglaubt, dass es unter 14 sei, kann dem Kind vorsichtshalber einen Ausweis oder eine Kopie davon – die in diesem Fall ausreichen sollte – mitgeben.

Badegäste aller Berliner Bäder ab 14 Jahren müssen Schülerausweis, Personalausweis, Führerschein oder einen anderen gültigen Ausweis vorweisen. Der Ausweis muss im Original vorgelegt werden, Kopien oder Handyfotos werden nicht akzeptiert. Die Badekarte im Superferienpass, die zum kostenlosen Betreten der Bäder im Sommer berechtigt, muss vollständig ausgefüllt sein und ebenfalls ein Foto zeigen. Schülerinnen und Schüler ab dem vollendeten 14. Lebensjahr (also 14 Jahre oder älter) müssen in jedem Fall ihren Schülerausweis vorzeigen.

Sicherheit:

Für mehr Sicherheit in den Bädern werden an mehreren Sommerbad-Standorten Zäune erhöht, wie die Sportsenatorin sagte. Das soll das Überklettern verhindern. "Bei besonderen Problembädern und im Einzelfall kommt Stacheldraht zum Einsatz", so Bäder-Chef Johannes Kleinsorg. An bestimmten Stellen sollen Zäune auch mit Kameras überwacht werden.

An den Eingängen von vier Sommerbädern bleibt außerdem die Videoüberwachung bestehen: in Pankow, Kreuzberg, Neukölln und am Insulaner. Damit sollen Störer unter Umständen auch im Nachhinein identifiziert werden können. Es gebe eine verstärkte und regelmäßige Zusammenarbeit mit der Polizei, betonte der Chef der Berliner Bäder-Betriebe. Desweiteren werde es mobile Wachen der Polizei an den Bädern geben

An heißen Tagen sollen bis zu 20 Wachleute in den großen Freibädern eingesetzt werden. Insgesamt waren es in allen Bädern an vollen Wochenenden bis zu 170 Mitarbeiter privater Wachunternehmen. Für das Sicherheitspersonal habe es zusätzliche Schulungen unter anderem mit der Polizei und psychologische Beratungen gegeben. Gut 2,5 Millionen Euro sollen für das Sicherheitspersonal ausgegeben werden.

Die Taschenkontrollen an den Eingängen bleiben bestehen.

In zwei Bädern, Pankow und Neukölln, wird Kleinsorg zufolge eine neue Hilferuf-App getestet. Ein Knopfdruck in der App soll bei Gefahr das Sicherheitspersonal alarmieren und den genauen Standort übermitteln. Details dazu wollen die Berliner Bäder-Betriebe noch vorstellen.