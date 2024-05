Zwei Tage nach dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin den Abschied von zwei seiner Spieler bekanntgegeben. Wie die Köpenicker am Montagvormittag vermeldeten, werden Innenverteidiger Robin Knoche und Mittelfeldspieler Brenden Aaronson den Klub verlassen.

In dieser Saison verlor Knoche unter Ex-Trainer Nenad Bjelica allerdings seinen Stammplatz - in den letzten beiden Spielen unter Marco Grote war Knoche dann wieder im Abwehrzentrum gesetzt.

Allen voran in Robin Knoche verlässt damit ein Spieler die Köpenicker, der die Erfolgsgeschichte des Klubs in den letzten Jahren maßgeblich geprägt hat. Nachdem er im Sommer 2020 vom VfL Wolfsburg nach Berlin gewechselt war, wurde er zum lange unverzichtbaren Abwehrchef der Unioner. In seinen 157 Pflichtspielen erzielte Knoche zudem elf Treffer und bereitete fünf weitere vor.

Brenden Aaronson wurde vor dieser Saison von englsichen Erstliga-Absteiger Leeds United ausgeliehen. Der 23-Jährige konnte aber nur bedingt überzeugen - er kam auf jeweils zwei Tore und zwei Vorlagen in 38 Pflichtspielen. Während Aaronson in Unions sechs Champions-League-Spielen die Rolle als spät ins Spiel kommender Joker innehatte, stand er in 30 Bundesligaspielen immerhin 14-mal in der Startelf.

Dennoch dürften sich Union mehr erwartet oder zumindest erhofft haben. Folglich kehrt Aaronson mit dem vereinbarten Leih-Ende nun nach England zurück.