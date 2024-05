Im rbb Fernsehen läuft am Dienstag (20:15 Uhr) eine aktualisierte Version des Films „Unter Strom“, in dem der rbb den FC Energie in dessen Aufstiegssaison begleitet hat.

In Berlin machte der FC Energie am Sonntag den Aufstieg in die 3. Liga perfekt. Zurück in Cottbus folgte eine wilde Party auf dem Altmarkt – inklusive Polonaise, vielen Bengalos und einem putzenden Oberbürgermeister. Von Jakob Lobach

Im roten Trainingsshirt und mit dem Logo von Energie Cottbus auf der Brust steht Tobias Schick am Montagmorgen auf dem steinigen Boden des Altmarkts. Noch etwas zögerlich bekommt der Cottbuser Oberbürgermeister einen kleinen Besen und eine Mülltüte in die Hand gedrückt, dann macht auch er sich an die Arbeit. Der Auftrag: Die Überreste einer fulminanten, bis tief in die Nacht gefeierten Party zu beseitigen.

Angeführt von Stürmer Maximilian Krauß hatten sich die Fußballer von Energie am Sonntagabend ihren Weg auf den brechend vollen Altmarkt gebahnt. Dort, wo am Montagmorgen wieder Ruhe eingekehrt war, mussten sich Krauß und seine Kollegen in einer Polonaise-artigen Schlange fortbewegen, um einander nicht zu verlieren. Unzählige euphorische Fans, laute Gesänge sowie der Nebel von Bengalos und anderem Feuerwerk waren der Grund hierfür. Sie waren Ausdrucks eines Gefühls, das auch Bürgermeister Schick am Montagmorgen die Aufräumarbeiten erleichterte: "Wir sind endlich wieder in der dritten Liga. Das ist einfach geil", sagte er und ergänzte: "Für die Fans, für den Verein, für alle, die da mitwirken, ist das eine Riesenerleichterung."

Tatsächlich war es eine Mischung aus besagter Erleichterung und noch mehr, die das Cottbuser Spektakel am Pfingstwochenende prägte. Als Erstes aber herrschte pure Freude, deren Startschuss der Schlusspfiff im Berliner Jahnsportpark am Sonntagnachmittag war. Der besiegelte schließlich nicht nur Energies 2:0-Sieg bei Hertha BSC II, sondern auch den so lang herbeigesehnten Aufstieg in die 3. Liga und die Rückkehr in den Profifußball. Rund 8.000 mitgereiste Cottbus-Fans hatten in Berlin neben dem gesperrten Trainer Claus-Dieter Wollitz auf der Tribüne gesessen – und sich dann durch nichts mehr auf ihren Sitzen halten lassen. Die Cottbuser Party nahm auf dem Berliner Rasen ihren Lauf.

Im Mannschaftsbus, den die Cottbuser Spieler zwischenzeitlich in einen Zug ohne Bremsen auf dem Weg ins süße Carolina verwandelten, nahm sie schließlich zusätzliche Fahrt auf. So wie auch auf dem Rastplatz, wo sich das Team und ein Teil seiner Fans begegneten. Ihren Höhepunkt aber fand die Meisterfeier eben auf dem Altmarkt. Dort, wo Jonas Hoffman in eine Energie-Fahne gehüllt neben dem selbst-getauften "Party-Kapitän" Phil Hallbauer stand, und nicht als einziger endgültig realisiert haben dürfte, was Energies Aufstieg den Menschen in Cottbus wirklich bedeutet.