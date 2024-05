Dem FC Energie Cottbus ist der Aufstieg in die 3. Liga geglückt. Mit 2:0 (2:0) schlug das Team am Sonntag die U23 von Hertha BSC und sicherte sich damit die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost. Zur Saison 2024/25 kehrt der Klub damit nach fünf Jahren zurück in das Profigeschäft. Die Tore im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark erzielten Joshua Putze (15. Minute) und Maximilian Pronichev (23.).

Im Rennen um den einzigen Aufstiegsplatz hatte sich der FC Energie ein Fernduell mit Verfolger Greifswalder FC geliefert, der allerdings nur mit einer Niederlage der Cottbuser die Möglichkeit gehabt hätte, noch am Tabellenführer vorbeizuziehen. Der Ostseeklub setzte sich im Parallelspiel gegen den ZFC Meuselwitz mit 4:1 (1:1) durch.