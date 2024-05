In Nuthe-Urstromtal gibt es ihn noch, den "richtigen" Bäcker, mit täglich frisch gebackenem Brot. Von hier aus starten jeden Tag Bäckerautos, die auch an abgelegene Orte liefern. Für viele Dörfler die einzige Möglichkeit, Nahrungsmittel zu kaufen.

Wenn sich Christina Kern mit dem weiß-grünen Kleintransporter der Landbäckerei Schwarz einem Dorfkern nähert, dann stehen die Menschen meistens schon bereit. Mit Körben und Beuteln in der Hand warten sie am Straßenrand geduldig darauf, dass die 43-Jährige eingeparkt hat, nach hinten aus dem Führerhäuschen raus in den Verkaufsraum getreten ist und dann schließlich das Vordach des Verkaufswagens hochklappt.

Brot, Brezeln, Brötchen, immer wieder Eclairs und vieles mehr gehen über die Theke. Bis zu drei Mal in der Woche hält in den Dörfern der Region Nuthetal eines der drei Bäckerautos der Landbäckerei Schwarz. Und es kommen immer mehr Leute, so Christina Kern. Vor einiger Zeit hat der Bäcker in Niemegk (Potsdam-Mittelmark) geschlossen – das merkt sie hier am Stand. "Die Leute wollen kein Supermarktbrot, die wollen frisches Brot", sagt Kern.

So wie in Niemegk passiert es inzwischen immer häufiger in ganz Deutschland: So sank die Anzahl der Betriebe laut Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks im Jahr 2023 um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Brandenburg waren im vergangenen Jahr noch 273 Betriebe in die Handwerksrolle eingetragen, das waren 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr 2022. Der Grund für die bundesweit sinkende Zahl sei neben der fehlenden Nachfolge im ländlich geprägten Brandenburg auch der Fachkräftemangel, sagt Johannes Kamm, Geschäftsführer des Bäcker- und Konditoren-Landesverband Berlin-Brandenburg.

Entgegen dem Bundestrend stieg die Zahl in Berlin hingegen auf 148 Betriebe. Das liege laut Kamm auch an den vielen junge Menschen und Quereinsteigern, die ins Bäckerhandwerk gehen. Sie machten sich meistens mit sehr eingeschränkten Produktpaletten und Nieschenprodukten selbstständig. Das klappt, weil sie in Berlin auf eine relativ neugierige Foodszene treffen.