So 19.05.24 | 18:33 Uhr

Während der FC Energie Cottbus am Sonntag mit dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC II den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machte, haben am Sonntag die anderen Partien der Fußball-Regionalligisten stattgefunden. Darunter auch die Begegnungen mit Berliner und Brandenburger Beteiligung.